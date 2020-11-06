Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen ay Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayının yaşandığını belirledi. Hazırlanan aylık iklim analizinden yapılan derlemeye göre, uzun yılların ekim sıcaklık ortalaması 15.2 derece iken, geçen ay 18.4 derece olarak kaydedildi. Böylece, Ekim 2020 dönemi ortalama sıcaklıkları, iklim normallerinden 3.2 derece daha yüksek gerçekleşti. Bu veri, 50 yıllık dönemde en sıcak ekim ayı olarak kayıtlarda yerini aldı. Ayrıca, 33 merkezde de yeni ekstrem sıcaklık rekorları görüldü. Ekimde en düşük sıcaklık eksi 4.6 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 39.5 derece ile Aydın'da kaydedildi.