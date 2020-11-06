GÜNLÜK VAKA SAYISI SON DAKİKA | 6 Kasım Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosunu açıklıyor!

Ülkemizde salgına dair tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren günlük korona tablosu da akşam saatlerin ülke genelinde gündem maddelerinden biri haline geliyor. Son günlerde vakalarda yaşanan artış uzmanlar tarafından "Endişe verici" olarak ifade ediliyor. Öte yandan il bazlı kısıtlama ve yeni tedbir kararları açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Gözler bugünün verilerine çevrildi. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu ile 6 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 6 KASIM GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Türkiye'de corona virüsü son duruma ilişkin bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinde test sayısı, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı, ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ise gün içerisinde tespit edilen vaka sayısı yine 2 binin üzerinde kaydedildi…