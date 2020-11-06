Son dakika haberi... 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

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Son dakika haberi... 8 yaşındaki 'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki 'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, cinayeti işleyen Uğur Koçyiğit hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına karar verdi. Küçük Elif'in ölümü tüm Türkiye'de büyük yankı bulmuştu ve herkesi yasa boğmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:03 Son Güncelleme: 6.11.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika haberi: 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Karar çıktı!

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan 'nın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, zanlı hakkında kararını verdi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davasında tutuklu sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ile 42 yıl hapis cezası, annesi Huriye Koçyiğit'e ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sanık avukatlarının tahliye talebine acılı anne tepki gösterdi.

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Karar çıktı!

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli mahallesinde 2018 yılında kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 'nın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanık 'e 'kastan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi. Uğur Koçyiğit'in annesi tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit'e oğluna 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

EYLÜL YAĞLIKARA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulundu. Eylül Yağlıkara'nın cesedi bir elektrik direğinin altına gömülü halde bulundu.

ZANLI UĞUR KOÇYİĞİT ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı

Son dakika: Minik Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme! Katile istenen ceza belli oldu | Video

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Karar çıktı!

"BAŞKA EYLÜL'LERİ DE Mİ ÖLDÜRSÜN?"

'nın annesi Şerife Yağlıkara, sanık avukatlarının tahliye taleplerine 'Başka Eylül'leri de mi öldürsün' diyerek tepki gösterdi. Eylül Yağlıkara'nın katili , uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına da katılmıştı

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Karar çıktı!

EYLÜL YAĞLIKARA CİNAYETİNDE ŞOKE EDEN AYRINTI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan olayında şok eden bir ayrıntı ortaya çıkmıştı. Aile henüz köydeki evlerinin bahçesinde taziye ziyaretlerini kabul ederken, yardım yataklıktan tutuklu bulunan anne Huriye Koçyiğit ile birlikte cinayeti işleyen kişi olarak tutuklu bulunan oğlu 'in olay günü cinayeti işledikten sonra Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği öğrenilmişti.

Koçyiğit ikilisi burada Eylül'ün amcasından kendilerine kahvaltı hazırlamasını istedi. Amcanın ikiliye "Biz Eylül'ü aramaya çıkıyoruz" demesi üzerine, Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit'in arama çalışmalarına katıldığı belirlenmişti.

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Son dakika haberi... 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi
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