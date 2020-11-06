Son dakika haberi... 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

EYLÜL YAĞLIKARA CİNAYETİNDE ŞOKE EDEN AYRINTI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara olayında şok eden bir ayrıntı ortaya çıkmıştı. Aile henüz köydeki evlerinin bahçesinde taziye ziyaretlerini kabul ederken, yardım yataklıktan tutuklu bulunan anne Huriye Koçyiğit ile birlikte cinayeti işleyen kişi olarak tutuklu bulunan oğlu Uğur Koçyiğit'in olay günü cinayeti işledikten sonra Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği öğrenilmişti.

Koçyiğit ikilisi burada Eylül'ün amcasından kendilerine kahvaltı hazırlamasını istedi. Amcanın ikiliye "Biz Eylül'ü aramaya çıkıyoruz" demesi üzerine, Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit'in arama çalışmalarına katıldığı belirlenmişti.