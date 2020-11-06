SON DAKİKA | Ölümlere neden olan corona virüs mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre corona virüs nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10.481'i buldu. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 328 bini geride bıraktı. ABD'de yapılan bilimsel çalışmaya göre corona virüsün bir mutasyonunun daha tespit edildiğini bu mutasyonun virüsü insanlara daha da fazla bulaştırdığı belirtildi. Araştırma ekibi virüsün mutasyonlarının rastgele genetik değişimler ortaya koyduğunu vurguladı. Son dakika bilgisine göre yeni corona virüs belirtileri de aktarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜSÜN YENİ MUTASYONU ORTAYA ÇIKTI! İNSANLARA DAHA HIZLI BULAŞIYOR...