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Kandilli son depremler: İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü belli oldu! 'nde dünden sonra bir daha!

Dün 'nde gerçekleşen depremin ardından bu sabah yeniden İstanbul'da da hissedilen bir oldu. bilgisine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 3.5 sonra 3.7 olarak açıkladı. Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde daha çok hissedilen İstanbul depreminin ardından vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medyadan paylaştılar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 07:26 Son Güncelleme: 6.11.2020 07:26 ABONE OL
Kandilli son depremler: İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü belli oldu! Marmara Denizi'nde dünden sonra bir deprem daha!

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. 3.7 şiddetindeki depremin merkez üssünün neresinin olduğu henüz resmi olarka açıklanmadı. Dün Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edilirken depremin saatinin de 14:49 olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 3.1, derinliğinin ise 7.4 olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 6.9, AFAD ise 6.6 olarak bildirmişti. Depremin ardından birçok bina yıkılmış, yüzlerce kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLEN 3.7 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ!

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika haberi: İstanbul'daki depremin şiddeti ve merkez üssü belli oldu! Marmara Denizi'nde 3.7'lik deprem (İşte son depremler listesi)

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Kandilli son depremler: İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü belli oldu! Marmara Denizi'nde dünden sonra bir deprem daha!
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