Kandilli son depremler: İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü belli oldu! Marmara Denizi'nde dünden sonra bir deprem daha!

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. 3.7 şiddetindeki depremin merkez üssünün neresinin olduğu henüz resmi olarka açıklanmadı. Dün Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edilirken depremin saatinin de 14:49 olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 3.1, derinliğinin ise 7.4 olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 6.9, AFAD ise 6.6 olarak bildirmişti. Depremin ardından birçok bina yıkılmış, yüzlerce kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLEN 3.7 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son dakika haberi: İstanbul'daki depremin şiddeti ve merkez üssü belli oldu! Marmara Denizi'nde 3.7'lik deprem (İşte son depremler listesi)