Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberi! Konya'daki süt fabrikasından garip açıklama...

Son dakika haberi... Konya'daki süt fabrikasında yaşanan skandal görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Benetif Süt Toplama Merkezi'nde kaydedilen görüntülerde Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısının süt banyosu yaptığı görüldü. İğrenç görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından firmaya yönelik çok sayıda şikayet geldi. Rezalet görüntülerin ardından ise firmadan garip bir açıklama geldi. Firma yetkilisi, "Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz" dedi.
KAZANA ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE GİRMİŞ
Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Son dakika! Konya'da süt fabrikasında iğrenç skandal! İşçinin süt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video
FİRMADAN GARİP AÇIKLAMA: BU BİR KOMPLO
Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de, süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin, iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:
''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor. Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''
Kafalıer, işçilere niçin, böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini sorduklarında ise "Kendi aralarında eğlenmek ve şakalaşmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler'' dedi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yapılması anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 185'inci 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir' maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKE GEÇTİ
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İŞ YERİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN TALİMATIYLA KAPATILDI
Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.
SUÇ DUYURUSU
''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''
"BİZ İŞLETMEYİ BAZ ALIRIZ"
Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz'' dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma doğrultusunda görüntülerde yer alan Emre Sayar ve çekip paylaşan Uğur Turgut gözaltına alındı.
İDARİ PARA CEZASI
Fabrikadaki bir çalışanın süt dolu tekne içindeki görüntüsünün sosyal medyada yer almasının ardından gerçekleştirilen denetim sonucunda işletmeye ve çalışan 2 kişiye idari para cezası kesildi
Denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespiti yapıldığından ürünlere el konulduğu ve işletmenin faaliyetinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Fotoğraf: Uğur Turgut
"Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye bin 700 lira, 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten işletmeye 13 bin 934 lira, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle yine işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da inceleme başlattığı işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
Fotoğraf: Emre Sayar