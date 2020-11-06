SON DAKİKA! İstanbul depreminde yıkılacak bina sayısı açıklandı; İşte İstanbul'un deprem simülasyonu

İSTANBUL SALLANDIĞINDA YOLLARIN YÜZDE 30'U KAPANMIŞ OLACAK

Böyle bir durumda yolların en az yüzde 30'unun kapanması öngörülüyor. Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. İstanbul hanelerinde anlık nüfusun gece 15 milyon, gündüz 6 milyon kişi olması nedeniyle beklenen depremin gece olması halindeyse, can kaybı sayısı önemli ölçüde artabilir.

Son dakika raporuna göre deprem İstanbul'u gece yakalarsa yıkılmaya hazır on binlerce binanın içerisinde 15 milyon insan olacak

İBB'ye bağlı İstanbul İstatistik Ofisi'nde görevli Ekonomist ve Veri Görselleştirme Uzmanı Ertuğrul Ağlar, "Bizim İstanbul'da şuan elimizde olan verilere göre 2000-2019 yılları arasında tam 376 bin bina yapılmış.