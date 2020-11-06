Son dakika: İstanbullular dikkat! 8 Kasım Pazar günü kapalı güzergahlar duyuruldu...

Son dakika haberler… İl Belediyesi tarafından gelen açıklamada bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu nedeniyle kapalı olacak güzergahlar duyuruldu. Bu kapsamda Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gece 05.30'da kapatılacak olan güzergahların 15.30'a kadar trafiğe kapalı olmaya devam edeceği ifade edildi. İşte gelen son dakika açıklaması ile İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapalı olacak güzergahlar…

İSTANBULLULAR DİKKAT! MARATON NEDENİYLE O YOLLAR KAPALI OLACAK…

Bu Pazar günü düzenlenecek olan 42. İstanbul Maratonu nedeniyle etkinliğin gerçekleşeceği bölgedeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bilgisi geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bu yolların Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 05.30'dan 15.30'a kadar bu yolların trafiğe kapalı olacağı ifade edilirken hafta sonu planı yapan vatandaşlar kapalı güzergahlara ilişkin detayları araştırıyor.