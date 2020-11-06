Son dakika... İzmir'de en kritik ilçeye adeta deprem davetiyesi çıkarılmış!

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YEREL YÖNETİMLERCE YAPILMALI" BAHANESİYLE...

Karabağlar Belediyesi, mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada "Yerel yönetimler devre dışı bırakılarak kentsel dönüşüm yapılamaması gerektiği" iddia edildi.

İzmir'de son 3 günde ortaya çıkan son dakika bilgilerinde CHP'li Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok CHP'li ilçe belediyesinde depremle ilgili tedbirsizlik, hata ve ihmalin olduğu ortaya çıktı

Bugün ortaya çıkan son dakika bilgilerine göre Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kentsel dönüşüm yerel yönetimlerce yapılmalı, Bakanlık ise denetlemelidir. Karabağlar Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın lehine olacak doğru projelerin her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın aleyhine olacak, onun hakkını hukukunu korumayan hangi proje olursa olsun karşısında önce Karabağlar Belediyesi olarak bizi bulur."