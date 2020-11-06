Son dakika... Jinekolog Fecri Sevilen'den yeni skandal! Oğlunun sevgilisine...

Jinekolog Fecri Sevilen hakkında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hastalarına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlunun kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Hakkında çıkan tüm haberler ve taciz iddialarıyla Türkiye'yi ve tıp dünyasını sarsan Fecri Sevilen'e yönelik son suçlama yenilir yutulur cinsten değil. İşte oğlunun kız arkadaşına taciz ile anılan skandal isim ve son dakika haberinin ayrıntıları;
Muayenehanesine gelen kadın hastalarına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarının ardından şikayetler üzerine yargılanan ve 23 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezası Yargıtay tarafından onanan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlu Atakan Sevilen'in kız arkadaşı Çiğdem K.'ya cinsel saldırıda bulunmak konusuyla gündemde.
SON DAKİKA FECRİ SEVİLEN OĞLUNUN SEVGİLİSİNE CİNSEL SALDIRI İLE SUÇLANIYOR
Başarılı bir Jinekolok Profesör iken bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve skandalların ismi olarak anılmaya başlayan Prof. Dr. Fecri Sevilen ile ilgili çarpıcı gelişmenin ayrıntıların SABAH ulaştı. Buna göre Sevilen daha önce taciz ettiğ hükmüne varılan ve hapis cezası aldığı iki kadın hastasının dışında oğlunun kız arkadaşına da dokunmak ve cinsel saldırıda bulunmak suretiyle bir skandala imza attı.
ÖZEL BÖLGESİNE ÇIPLAK ELLE DOKUNARAK CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Jinekoloğun 2007'de muayene sırasında Çiğdem K.'nın genital bölgesine çıplak elle dokunduğu ve cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.
OĞLU DA İFADE VERDİ: KADINSAL HASTALIĞI VARDI BABAMA YÖNLENDİRDİM
Soruşturma kapsamında Atakan Sevilen de tanık olarak ifade verdi. Sevilen ifadesinde o dönemde kız arkadaşının kadınsal bir hastalığının bulunduğunu, onu babasına yönlendirdiğini, bir kez birlikte muayeneye gittiklerini ancak daha sonra eğitimi için yurt dışına çıktığını anlattı.
MAĞDUR KIZ KONUŞTU: RAHATSIZ EDİCİYDİ
SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı ve iddianame düzenledi. Soruşturmada, Çiğdem K.'nın erkek arkadaşına attığı "Bana yapılan uygulama biraz rahatsız edici bir durumdu benim açımdan. Onu bir ara konuştuğumuzda açıklarım" maili de delil sayıldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI! 12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında 'nitelikli taciz' iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Ünlü jinekolog Fecri Sevilen hakkında iki kadının açtığı cinsel saldırı davası sonuçlanmış ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, jinekolog Fecri Sevilen'i, iki mağdura yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere iyi hal indirimi ile birlikte toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
MASADA GÖĞÜSLERİME DOKUNMAYA BAŞLADI!
Sevilen'in ceza almasının ardından bir başka kadın da yıllar önce aynı doktor tarafından taciz edildiğini şu sözlerle aktarmıştı; "Tam 20 yıl önceydi. 25 yaşında genç bir kızdım. O zaman İstanbul'da yaşıyordum. İnşaat mühendisiyim. Hormon sorunum vardı. Tedavi için Fecri Sevilen'e gittim. 4-5 kere gittim, herhangi bir sorun yoktu.
"NAPIYORSUNUZ" DEDİM
Muayenehanesinde her zaman tek olurdu. muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. Tepki gösterdim 'Napıyorsunuz' dedim. Öfkeliydim
"BEN SENİN BABAN YAŞINDAYIM"
'Ben senin baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi.
FECRİ SEVİLEN HALEN CEZAEVİNDE
Aldığı cezalar ve bu son skandalla gündeme gelen ünlü Jinekolog Fecri Sevilen halen cezavinde bulunuyor. Hakkında açılan davada Sevilen'in yargılamasını gerçekleştiren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi cezasını vererek Sevilen'i cezaevine göndermişti.