Son dakika... Jinekolog Fecri Sevilen'den yeni skandal! Oğlunun sevgilisine...

SON DAKİKA FECRİ SEVİLEN OĞLUNUN SEVGİLİSİNE CİNSEL SALDIRI İLE SUÇLANIYOR

Başarılı bir Jinekolok Profesör iken bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve skandalların ismi olarak anılmaya başlayan Prof. Dr. Fecri Sevilen ile ilgili çarpıcı gelişmenin ayrıntıların SABAH ulaştı. Buna göre Sevilen daha önce taciz ettiğ hükmüne varılan ve hapis cezası aldığı iki kadın hastasının dışında oğlunun kız arkadaşına da dokunmak ve cinsel saldırıda bulunmak suretiyle bir skandala imza attı.