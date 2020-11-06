Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! Kandilli son depremler listesi ile 4.0 olarak duyurdu

Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kuşadası Körfesi Ege Denizi açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce Kuşadası'nda meydana gelen son dakika depreminin detayları…

Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin büyüklüğünü şöyle açıkladı;