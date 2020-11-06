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Son dakika: Kuşadası'nda korkutan ! Kandilli son depremler listesi ile 4.0 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 18.31’de merkez üssü Kuşadası olan bir meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. ’de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6’lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Kuşadası Körfezi olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika deprem haberinin detayları….

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:50 Son Güncelleme: 6.11.2020 18:56 ABONE OL
Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! Kandilli son depremler listesi ile 4.0 olarak duyurdu

Az önce Kandilli tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kuşadası Körfesi Ege Denizi açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce Kuşadası'nda meydana gelen son dakika depreminin detayları…

Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin büyüklüğünü şöyle açıkladı;

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Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! Kandilli son depremler listesi ile 4.0 olarak duyurdu
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