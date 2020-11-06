Son dakika: Maçka parkındaki sapık gözaltında

Maçka parkında gündüz vakti insanların olduğu bir anda ahlak dışı hareketler yaptığı görülen genç gözaltına alındı.

Olay,dün öğle saatlerinde yaşandı. Bir genç kadın Şişli'deki Maçka parkında yürüyüş yapıyordu. Parkın duvarında tuhaf hareketler sergileyen bir şahıs gören genç kadın, şahsın önünden geçtiği anda genç adamın ahlak dışı hareketler yaptığını fark etti.

Duruma tanıklık eden mağdur kadın, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahsın 31 yaşındaki Mustafa E. olduğu belirlendi. Şahsın hayasızca hareketlerde bulunduğu ana ilişkin video görüntüsü ortaya çıktı.