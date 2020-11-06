Son dakika: Mama kaplarını çalan adamı dövmüştü! Görüntülerdeki kadın konuştu...

Yaşanan olay için, 'Bunda bir suç varsa suç benimdir' diyen Kalkan, "O anki tamamen annelik içgüdüsü yavrularıma bir daha onu yapmasın çünkü onlara vurdu gördüm onu o an yanına kar kalsın istemedim. Sonrasında sakin şekilde konuştuğumuzda bana bunu şu şekilde söyledi. Bir daha yapmayacağını, işçilerinin aldığını, kendisinin ilk defa aldığını köpeklere götüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için mücadelesini devam ettireceğini kaydeden Kalkan, her gün hayvanları beslemek için bölgeye geldiğini ifade etti.