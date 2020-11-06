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Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

'da 500T numaralı otobüsle Avrupa yakası istikametine seyahat eden bir yolcu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında kalp krizi geçirdi. Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı köprü girişindeki karakol önünde durdurarak polislerden yardım istedi. Ekipler sağlık görevlilerine haber verdi ve olay yerine ambulans gelene kadar kalp krizi geçiren yolcuya bir polis memuru müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yolcunun geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiği öğrenilirken otobüsteki hayat kurtarma mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı. İşte otobüsteki dehşet dolu anlardan son dakika görüntüleri.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:30 Son Güncelleme: 6.11.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Tuzla ile Topkapı arasında yolcu taşıyan 500-T numaralı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuya polisin kalp masajı yapması kameraya yansıdı.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Olay, 1 Temmuz'da 500-T numaralı özel halk otobüsünde Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Köprü istikametine seyir halinde iken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gören, vatandaşlar şoföre haber verdi. Şoför, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bulunan Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nün önünde otobüsü durdurarak polisten yardım istedi.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis, kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Yolcuyu oturduğu koltuktan kaldırarak koridora yatıran polis, yolcuya uzun süre kalp masajı yaptı.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Sağlık ekipleri tarafından Beykoz'da özel bir hastaneye kaldırılan yolcunun ameliyata alındığı ameliyat sonrasında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören vatandaşların şoföre haber verdiği ve şoförün otobüsü polis noktasında durdurduğu görülüyor.

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Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Şoförün yardın istemesi üzerine polis ekipleri otobüse binerken bir polisin yolcuya müdahale ettiği anlar görülüyor.

Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!

Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren polis, daha sonra yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ediyor.

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Son dakika: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisin müdahalesi kamerada!
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