Son dakika vaka sayısı gelişmeleri: 6 Kasım Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosunu açıkladı!

Ülkemizde salgına dair tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren günlük korona tablosu da akşam saatlerin ülke genelinde gündem maddelerinden biri haline geliyor. Son günlerde vakalarda yaşanan artış uzmanlar tarafından "Endişe verici" olarak ifade ediliyor. Öte yandan il bazlı kısıtlama ve yeni tedbir kararları açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Gözler bugünün verilerine çevrildi. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu ile 6 Kasım 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Türkiye'de corona virüsü son duruma ilişkin bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinde test sayısı, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı, ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ise gün içerisinde tespit edilen vaka sayısı yine 2 binin üzerinde kaydedildi…
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SALGININDA SON DURUM
Henüz bugüne ilişkin tablo açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Geçtiğimiz gün gelen güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüsün yayıldığını belirterek vatandaşları bir kez daha uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "hastalık yayılıyor" notu ile fotoğraflar paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımlarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafenin olmadığı ve maskesiz insanların olduğu fotoğrafın yanı sıra aynı şekilde sosyal mesafeye riayet edilmeyen ve maske kuralına uyulmayan bir pazar fotoğrafı yer aldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aralık ayında Çin'den getirileceğini duyurduğu Covid-19 aşısında belli gruplara, özellikle de genç yaş grubuna öncelik verileceğini söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Bu hastalığı yayan, bulaştıran önemli unsur genç yaş grubudur. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor" dedi.
Türkiye'de Faz 3 çalışmaları süren Çin aşısının gönüllü uygulamalarına da katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek, 5 milyon dozluk aşının ilk uygulama alanının bulaştırmada en önde yer alan çalışma hayatındaki genç bireylere yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Gerek, temel hedefin aktif iş hayatı içerisinde olan kişileri öncelikli aşılayarak, bulaşma yollarını ortadan kaldırmanın hedeflendiğini belirterek, "İşin doğrusunu tabii ki Sağlık Bakanımız ve sağlık kurullarımız biliyordur; ancak şu andaki görünen durum budur. 65 yaş üzerinin aşılanması belki daha sonraki dönemde söz konusu olacaktır. 65 yaş altında özellikle sağlık çalışanları, hizmet sektöründe ön planda çok kişiyle muhatap olan kişiler olmak kaydıyla bu aşıda belli gruplara öncelik verilecektir. Bu hastalığı yayan, bulaştıran önemli unsur, genç yaş grubudur. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor" diye konuştu.
'HERHANGİ BİR YAN ETKİ HİSSETMEDİM'
Prof. Dr. Gerek, aşının her yaş grubuna uygulanabileceğini, özellikle risk grubunun daha belirgin olması kaydıyla aşının uygulanabileceğini ifade etti. Kendisinin de aşının gönüllü uygulamalarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gerek, "Aşının 1'inci ve 2'nci dozları yapıldı. Bu aşıdan dolayı da herhangi bir yan etki hissetmedim. Güvenlik marjının yüksek olduğunu düşündüğümüz bir aşıdır. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman aşının olası yan etkileri varsa, bunları ortadan kaldırmak suretiyle yaygın kullanıma sokulacaktır. Ümit ediyoruz ki, 2021 yılının başında birçok firma bu aşıyı insanların kullanımına hazır hale getirir" ifadelerini kullandı.