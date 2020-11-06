Soylu ve Kalın’dan sevindirici haberler

KOVİD-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sevindirici haberler geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü" dedi. Kalın da sosyal medya hesabından "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.