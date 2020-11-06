Suç makinesi cezaevi firarisi tutuklandı

Kocaeli'de tartığı kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin cezeevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Dilovası'nda 17 Ekim 2020 günü meydana gelen olayda, T.S isimli bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan T.S, kaldırıldığı hastaneye tedavi altına alınırken, olayla ilgili Kocaeli Polisi, çalışma başlattı.

Polisin araştırması sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan F.A olduğunu belirlendi. F.A'nın Körfez ilçesinde saklandığını belirleyen Kocaeli polisi, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda F.A yaralama olayında kullandığı silah ve silaha ait mermiler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan üst aramasında sahte sürücü belgesi ele geçirildi. F.A isimli zanlı, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.