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Suç makinesi cezaevi firarisi tutuklandı

Dilovası İlçesinde 20 gün önce meydana gelen olayda, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan F.A, önceki gün akşam saatlerinde yakalandı. 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevin firarisi olduğu tespit edilen Zanlı, sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:39 ABONE OL
Suç makinesi cezaevi firarisi tutuklandı

Kocaeli'de tartığı kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin cezeevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Dilovası'nda 17 Ekim 2020 günü meydana gelen olayda, T.S isimli bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan T.S, kaldırıldığı hastaneye tedavi altına alınırken, olayla ilgili Kocaeli Polisi, çalışma başlattı.

Polisin araştırması sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan F.A olduğunu belirlendi. F.A'nın Körfez ilçesinde saklandığını belirleyen Kocaeli polisi, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda F.A yaralama olayında kullandığı silah ve silaha ait mermiler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan üst aramasında sahte sürücü belgesi ele geçirildi. F.A isimli zanlı, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç makinesi cezaevi firarisi tutuklandı
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