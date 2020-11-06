Timur Selçuk kimdir? Türk müziğinin unutulmaz ismi Timur Selçuk kaç yaşında, nereli, şarkıları neler ve neden öldü?

Vefatı vesilesiyle gündeme gelen Timur Selçuk hayatı merak konusu oldu. Türk müziğine sayısız besteler bırakan piyanist Dünden Bugüne (1982), Bir Uzay Masalı - Pop Opera gibi yapıtları dünya çapında ün salmıştır. Geçmişten günümüze şarkıları, besteleri ve hayatıyla hafızalara kazınan Timur Selçuk bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Peki Timur Selçuk kimdir, nereli, şarkıları nelerdir? Tarihin unutulmaz bestecisi Timur Selçuk neden öldü?
Timur Selçuk 2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Büyük şairlerin bestelediği şarkılarını seslendiren Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.
İşte hayatı hakkında merak edilenler…
2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.
1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Timur Selçuk'un eşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.
Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974
İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974
Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977
Tak Tik, Maral Plak, 1979
İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979
Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982
Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986
Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991
25. Yıl, Balet Plak, 1992
Seçkiler, Ada Müzik, 2000
Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004
Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004
Bedreddin, Balet Plak, 2005
Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964
İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969
Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970
Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970
Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971
Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972
Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974
İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972
Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972
Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972
Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973
Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973
Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974
Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974
Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975
Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978