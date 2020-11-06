‘Tsunami 50 santimetre olsa bile ölümcül’

BoğaziçiÜniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme- Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, deprem sonrası oluşabilecek tsunami konusunda uyarılarda bulundu. Necmioğlu, "Tsunami sadece açık denizde olur, denmez. 50 santimetre dalga yüksekliği bile yetişkin bir insanın ayakta duramamasına sebep olacaktır. 50 santimetrede bile can kaybı olabilir. Temel kurallardan birisi, eğer bir deprem neticesinde oluşan kuvvetli yer hareketini tecrübe ediyorsa bir vatandaşımız kıyıya gidip bakmamalı. Dalga gelmeyecek mi, diye merak içerisinde kıyıda vakit geçirmemeli. En kısa zamanda sahil şeridinden uzaklaşmaya çalışmalı" dedi.