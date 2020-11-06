Uyuşturucu satışı tartışmasında arkadaşını başından vurdu

Gaziantep'te uyuşturucu satma nedeniyle tartıştığı iddia edilen arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Kılınç hayatını kaybetti.
Şahinbey Boyacı Mahallesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen olayda, Ali Kılınç (20), evlerine gelen arkadaşı Barış Elvan D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvan Barış D. pompalı tüfekle Kılınç'a ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kılınç, eve gelen 112 sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kılınç, 3 gün sonra sabah yaşamını yitirdi.
Olayın ardından evden kaçan Elvan Barış D, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konulurken, Kılınç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kılınç'ın yakınları zanlının uyuşturucu satmasını istediği Kılınç'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü iddia etti.