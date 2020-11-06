Vali Çuhadar’dan Adıyaman halkına çağrı: Gıdanı koru, sofrana sahip çık

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla ilgili Adıyaman'a çağrı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Çuhadar; "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde çalışmaları yürütülen 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' isimli kampanya 20 Mayıs 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ülke genelinde resmi olarak başlatılmıştır. 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasının ülkemiz ve dünya toplumlarında daha yüksek farkındalık oluşturması için www.sofranasahipcik.com sitesinde halkımızın gıda kayıp ve israfı ile mücadele edeceği ve bireysel olarak 'Söz' vereceği bir dijital imza hareketi başlatılmıştır. Bu imza ile 'Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını önlemek için var gücümle sorumluluk alacağıma, bilinçli tüketip israf etmeyeceğime söz veriyorum' metnini kabul etmiş olacağız. Çok kıymetli Adıyaman halkımızı gıda kayıp ve israfını azaltmak için üzerine düşeni yaparak bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.