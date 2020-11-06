Van’da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Gölet Mevkiinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını alındı.

İstihbarat bilgisinin alınması üzerine söz konusu arazi kesiminde 5 Kasım tarihinde saat 23:30 sıralarında icra edilen pusu faaliyeti sonucunda 29 paket halinde 13 kilo 381 gram Metamfetamin, 6 paket halinde 5 kilo 722 gram toz esrar olmak üzere toplam 19 kilo 103 gram uyuşturucu madde ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahısların yakalanması için adli soruşturma başlatıldı.