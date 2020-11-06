Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Deprem sırasında Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Depremden korunma yöntemi olarak bilinen yaşam üçgeni, hayatta kalma mucizelerinden biridir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler sebebiyle hayat üçgeni oluşturmak deprem anında veya sonrasında büyük önem taşıyor. Doğru pozisyon ve zamanla güvenli görülen eşyaların arasına sığınma ile gerçekleşen hayat üçgeni pozisyonunu fotoğraflarla haberimizde derledik. Peki Yaşam üçgeni nedir, hayat üçgeni nasıl yapılır? Yaşam üçgeni nasıl ve ne zaman oluşturulur?
Deprem esnasında hayatta kalmanızı sağlayan yaşam üçgeni son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Canlıların nefes alabildiği küçük alanı tanımlayan hayat üçgeni enkazda oluşan hasarda bile hayata tutunmanızı sağlar. Peki yaşam üçgeni nedir?
İşte detaylı bilgiler…
Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "hayat üçgeni" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.
Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.
Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.