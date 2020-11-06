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Yeni ’nin yüzde 76’sı tamam

Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Yeni Zigana Tüneli’nin yüzde 76’sı tamam
Doğu karadeniz Bölgesi'ni Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 76'sı tamamlanırken, ışığın görünmesine 7.6 kilometre kaldı. Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.
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Yeni Zigana Tüneli’nin yüzde 76’sı tamam
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