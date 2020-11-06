Yol verme tartışması kanlı bitti! Arabayla kovalayıp 6 kurşun sıktılar

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Alperen caddesi üzerinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otomobille eğlence mekanından çıkan Servan T. (25) ve Ulaş K. (40) seyir halindeyken önlerine bir motosiklet çıktı. İddiaya göre yol verme tartışmasından arlarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra motorlu önlerine geçip gitmeye çalıştı. O sırada Servan T. otomobille motosikletli Şahin Akpınar'ın peşine düştü.

KOVALAYIP 6 EL ATEŞ ETTİLER

Bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra otomobilin sol tarafında oturan Ulaş K. tabancayla 5 – 6 el ateş etti. Mermilerden birisi motosiklet sürücüsü, Şahin Akpınar'a isabet etti. Güçlükle motoru kullanmaya çalışan Akpınar yol kenarındaki taksi durağına girmeye çalışırken park halindeki taksiye çarpıp yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akpınar hayatını kaybetti.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerden tespit ettikleri aracın kiralık aracın olduğunu belirledi. Buradan yola çıkarak şüpheliler Servan T. ve Ulaş K'ya ulaşan Cinayet Masası ekipleri şüphelilerin adreslerini Sultangazi'de belirledi.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Ulaş K. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken Servan T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KOVALAMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin Şahin Akpınar'ın kullandığı motosikleti araçla kovaladığı anlara dair görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde Akpınar'ın motosikletle hızla kaçtığı ve arkasından gelen aracın onu kovaladığı görülüyor.