10 Kasım şiirleri: Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu ulu önder Atatürk 10 Kasım ölüm yıl dönümünde anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler en güzel, kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri için araştırma yapıyor. Tüm yurtta özel olarak anma törenleri düzenlenen bugün milletimizin matem günü olarak ilan ediliyor. Öğrenciler, 10 Kasım öncesinde hazırlıklarını tamamlarken internet üzerinde "10 Kasım şiirleri" aramasını yapıyor. İşte 10 Kasım ile ilgili şiirler ile Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bu yıl da Atatürk'ü anma törenleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi '' 10 Kasım ile ilgili şiirler'' araştırması yapıyor. İşte En güzel, kısa ve uzun 10 Kasım ile ilgili şiirler…
Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.
Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.
Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.
Birkan Soylu
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen
Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı
Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu
10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT