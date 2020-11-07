10 Kasım şiirleri: Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

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şiirleri: Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık !

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne sayılı günler kala şiirleri araştırılıyor. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri için okul kürsülerinde okumalar yapacak. Bu başlık altında, Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım ile ilgili kısa, uzun sözler ve şiirler yer almaktadır. Sizler için derlediğimiz haberimizde, ile Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 08:43 Son Güncelleme: 7.11.2020 08:44 ABONE OL
10 Kasım ile ilgili şiirler! Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu ulu önder Atatürk ölüm yıl dönümünde anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler en güzel, kısa ve uzun için araştırma yapıyor. Tüm yurtta özel olarak anma törenleri düzenlenen bugün milletimizin matem günü olarak ilan ediliyor. Öğrenciler, 10 Kasım öncesinde hazırlıklarını tamamlarken internet üzerinde "10 Kasım şiirleri" aramasını yapıyor. İşte ile Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık !

10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER! EN GÜZEL, KISA VE UZUN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bu yıl da Atatürk'ü anma törenleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi '' 10 Kasım ile ilgili şiirler'' araştırması yapıyor. İşte En güzel, kısa ve uzun 10 Kasım ile ilgili şiirler…

10 Kasım ile ilgili şiirler! Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

ATATÜRK

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu

'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!

10 Kasım ile ilgili şiirler! Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

10 Kasım ile ilgili şiirler! Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

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10 Kasım şiirleri: Anlamlı, kısa ve uzun 2,4,6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri!
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