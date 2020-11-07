10 Kasım resmi tatil mi? Bu sene 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

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resmi tatil mi? Bu sene 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

Türk ulusunun her yıl Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü andığı resmi tatil mi sorusu an itibariyle araştırılıyor. Ulu Önder 'ün 82.ölüm yıldönümü için öğrenciler 2,3,4 kıtalık şiirler okuyacak. Tüm yurtta yas sirenleri çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, Atamız saygı duruşuyla anılacak. Törenlere katılmak isteyenler resmi tatil günleri ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı.Buna göre; ? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 7.11.2020 08:44 Son Güncelleme: 7.11.2020 08:44 ABONE OL
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor?

resmi tatil mi? Bu sorunun yanıtı Ulu Önder 'ün 82.ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen 10 Kasım Atatürk'ü resmi tatil günleri içinde mi merak ediliyor. Peki ? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 KASIM 2020 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 resmi tatil değildir. Bu nedenle eğitim öğretim devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek. 10 Kasım 2020 bu yıl Salı gününe denk geliyor.

10 KASIM ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu 'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 Kasım resmi tatil mi? Bu sene 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?
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