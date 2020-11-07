İstanbul Maratonu eski adıyla Avrasya koşusu 8 Kasım Pazar günü 42. Kez iki yaka arasında gerçekleşecek. Yenikapı'dan başlayacak olan koşuda geçtiğimiz senelerde yapılan 8 kilometrelik halk koşusu ve 15 kilometrelik çipli koşu koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. 42. İstanbul Maratonu (Avrasya Koşusu) ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İstanbul Maratonu güzergahı ne, hangi yollar kapalı? İşte tüm detaylar…
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Halk koşusu ve çipli koşunun salgın kapsamında yapılmayacağı bilinirken 4 bin kişi koronavirüs tedbirleri ile İstanbul Maratonu'nu gerçekleştirecek…
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.
Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.
Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.
Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.
PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK
42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'e kadar kapalı olacak. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.
"Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı."