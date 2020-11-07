AK Partili Çalık’tan Kılıçdaroğlu’na; “Sabah başka konuşuyor akşam başka konuşuyor”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetme zamanı gelmiştir" sözlerine tepki göstererek, "Daha oy kullanmayı bile beceremeyen adam ülke yönetimine talip oluyor" dedi.

Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetme zamanı gelmiştir" sözlerini değerlendiren Öznur Çalık, "2001'de kurulup 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimden galip ayrılan AK Parti 18 yıldır iktidarda. Buna karşılık CHP 18 yılda girdiği 15 seçimden mağlup ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 2010 yılında halk oylamasında hayır kampanyası yapmıştı, kendisi oy bile kullanamadı ve kaybetti. 2011 yılında milletvekilliği seçimine girdi ve yine kaybetti. 2014 yılında mahalli idareler ve Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi yine kaybetti. 2015 yılında 2 ayrı genel seçime girdi yine kaybetti. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda yine kaybetti. 2018 yılında genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi yine kaybetti. 2019 mahalli idareler seçimine girdi kaybetti. Yani 2010 yılında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda 10 seçime girdi ve hepsini de kaybetti. Atalarımız yenilen pehlivan güreşe doymaz der. Kılıçdaroğlu'nun sırtı minderden kalkmadığı halde hala devleti yönetme zamanımız gelmiştir diyor. Tam fıkralık.." dedi.

"SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA KONUŞUYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini seçmen listesine yazdırmayı unuttuğundan dolayı 2010 yılı anayasa değişikliği referandumunda oy dahi kullanamadığını anımsatan Çalık, "Daha oy kullanmayı bile beceremeyen, 2011 yılı genel seçimleri öncesinde "Yüzde 40 oy alamazsam bırakım" şeklindeki sözünü kaç seçim geçmesine rağmen yerine getiremeyen, sabah başka akşam başka konuşan Kılıçdaroğlu'nu milletimiz çok iyi biliyor ve tanıyor. Şimdi kalkmış partisi 15, kendisi 10 seçim kaybetmiş, aday olmayı bile kendine layık göremeyen, yada görmeyen biri olarak ülke yönetimine talip oluyor. Hemde hazırladıkları bir tanecik rapor ile. Gelde gülme.." ifadesinde bulundu.

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