AK Partili Özhaseki: Başka parti kongrelerinde sandalyeler havada uçuşur

AK Parti Kahramanmaraş 7.olagan kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki '' Başka partiler kongre yaparken sandalyeler havada uçuşur. Âmâ bizde her şey kardeşlik birlik ve beraberlik içinde olur. Biz sıradan parti değiliz. İyi işler hayırlı işler yapmak için bir araya gelmiş erdemliler topluluğuyuz. Bizim bir davamız var. Bir derdimiz var. Milletimize medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var. Her attığımız adımı sorumluluk içinde yaparız. Bizdeki sıradan genel başkan değildir. O bizim ellerimizi açtığımızda dualarımızdır. Bütün ümmeti Muhammet'in duasıdır. Secdeye kapandığındaki gözyaşıdır. İşte o şahsın adı 'da Recep Tayyip Erdoğan'dır Elhamdülillah. Artık Herkesin gıpta ettiği bir Türkiye vardır. Sağlıktan-eğitime-ulaşıma kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatan bir hükümetimiz var. Pandemi döneminde sadece Türkiye'ye değil 150 'ye yakın ülkeye yardım ettik. 5 yıldızlı oteller gibi hastanelerde tek kuruş almadan vatandaşımıza hizmet veriyoruz çok şükür. Hastaneleri birleştirdik diye ayağa kalkıyorlardı. Hastaneleri. birleştirdik Şimdi güçlü bir sağlık ordumuz var. Üzerimizde oynanan ekonomik oyunları da bozacağız bundan da kimse şüphe etmesin" dedi.

12 Şubat stadyumunda yapılan AK Parti Kahramanmaraş 7.olagan kongresinde konuşan AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta '' Bu dava da yol arkadaşı olmak gönüldendik ister. Bütün dünyanın zor zamanların da olduğu bir dönemdeyiz bütün dünyanın umudu olan bir liderin recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Sağındayız. Solundayız. Her yanındayız. o yüzden de Türkiye bütün dünyanın gözünü diktiği bir hedef olduğu süreçten geçiyoruz.



Türkiye'nin hedefte olduğu bir dönem'de ebetteki Ak partide bütün dünyanın gözünün önünde olan bir siyasi parti olarak ta izlenmekte o yüzden bugün bu kongrede verdiğimiz mesajlar birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz bütün Türkiye'nin değil bütün dünyanın umudu olacak mesajlardır.

Dünyanın daha fazla silaha yükselen duvarlara kavgaya savaşa ateşe ihtiyacı yok dünyanın merhamete ihtiyacı. Dünyanın birliğe beraberliğe kardeşliğe ihtiyacı var ve bunun umudu olanda sayın cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan'da bize çizdiği hedefte ve yolda yürümek için bizlerinde buna örnek olarak daha fazla birliğe beraberliğe kardeşliğe muhabbete ve birbirimize olan merhametimize ihtiyacımız var inşallah her zamanki gibi örnek olan dava arkadaşlarımız kardeşlerimiz '' dedi.