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Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında 'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 23:14 Son Güncelleme: 7.11.2020 23:24 ABONE OL
Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur?
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…
Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur?
A) Bıyık bırakan
B) Siyah Forma giyen
C) Kısa boylu olan
D) Uzun saçlı olan
Cevap: B) Siyah Forma giyen

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Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur?
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