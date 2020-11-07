Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur?

A) Bıyık bırakan

B) Siyah Forma giyen

C) Kısa boylu olan

D) Uzun saçlı olan

Cevap: B) Siyah Forma giyen

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Akademik araştırmalarda Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi Liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durumun görülmediği ortaya konmuştur? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…