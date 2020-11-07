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Anadolu Otoyolu Tüneli yönü trafiğe kapatıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Tüneli kesiminde istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, yönüne kapatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 17:55 Son Güncelleme: 7.11.2020 17:58 ABONE OL
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.

Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı
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