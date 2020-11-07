Aylar sonra evden ilk kez dışarı çıktı hayatının şokunu yaşadı!

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Çarpmanın etkisiyle Ferdi Bahar olduğu yere yığıldı. Sokaktakilerin bağrışmaları üzerine de kamyonet sürücüsü durduruldu. Başından yaralanan ve dişleri kırılan Ferdi Bahar için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans gelene kadar arkadaşları Ferdi Bahar'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Ambulansa alınan Ferdi Bahar hastaneye kaldırıldı. Bahar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.