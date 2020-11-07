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istasyonunda çalışan kadın uyuşturucuyla yakalandı!

’da bir istasyonunda pompacı olarak çalışan 32 yaşındaki C.A. madde olarak kullanılan sihir mantar ve esrarla yakalandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:13 ABONE OL
Benzin istasyonunda çalışan kadın uyuşturucuyla yakalandı!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şehir içi çalışmalarda, pompacılık yapan 32 yaşında ki C.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 vakumlu poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 87.94 gram gelen uyuşturucu/uyarıcı etkisi bulunan mantar (sihirli mantar), ikametinde yapılan aramada ise 3 parça halinde daralı ağırlığı toplam 116,15 gr gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Pompacı C.A. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi.

Öte yandan Narko ekipleri yine yaptıkları uygulamada ayakkabısının içerisine 205 gram toz esrar maddesi saklayan ve yakalanmasının ardından Savcılığa sevk edilmiş, dli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Benzin istasyonunda çalışan kadın uyuşturucuyla yakalandı!
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