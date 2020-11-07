Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A. E yi Marmaris' e gelişinin ikinci gününde yakaladı.

Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E 'yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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