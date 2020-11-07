Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Bir buçuk yıldır aranan şahıs 'te yakalandı

'nın ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E 'yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 09:27 Son Güncelleme: 7.11.2020 09:27 ABONE OL
Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A. E yi Marmaris' e gelişinin ikinci gününde yakaladı.

Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E 'yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Antalya'daki Belaruslu dansçı kadının katil zanlısı belli oldu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA