Bir yıldız daha kaydı: Ünlü sanatçı Timur Selçuk hayatını kaybetti

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan 74 yaşındaki Timur Selçuk, Etiler'de yaşayan kızının evinde önceki gece uykusunda vefat etti. "Eşimle en son gece saat 23.00 sıralarında görüştük" diyen Handan Selçuk, kocasının vefat haberini aldığı Ankara'dan dün İstanbul'a geldi. Sanatçının bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Müzik araştırmacısı Derya Bengi, sanatçının ardından bestesindeki sözlere ithafen, "Nereye payidar nereye" mesajını paylaştı.

Usta Oyuncu Timur Selçuk 74 Yaşında Hayata Veda Etti!

YEDİ YAŞINDA İLK KONSER

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen sanatçı, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti. Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu. Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.







KÜSLÜĞÜN SONU YOK, GÖNLÜMÜZ ÇİÇEK AÇAR

Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun." dedi.



'ŞARKILARI GENÇLİĞİMİZİN SESİYDİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden besteci Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı. Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yayımladığı taziye mesajında, "Sanat camiamızın başı sağ olsun" dedi.







SANAT DÜNYASI YASTA

Hülya Koçyiğit: Hafızamıza kazınan besteleriyle Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran Timur Selçuk'u kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Fazıl Say: Timur Selçuk'a sevgi ve saygıyla. Tüm dostlara başsağlığı dileklerimizle.

Ata Demirer: Beyaz Güvercin, Ayrılanlar İçin, Karantinalı Despina daha neler neler... Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk, çok üzgünüm... Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.

Nilgün Belgün: Timur Selçuk... Çok üzgünüm ışıklar içinde uyusun.

Derya Uluğ: Timur Selçuk Türk müziğinin önemli bestecilerindendi. Şimdi eserleriyle yaşayacak.. Mekanı cennet olsun.

Betül Demir: Çok erken çok... #TimurSelçuk bıraktığın eserler sonsuza kadar hazinedir. Huzurla uyu.

Soner Olgun: Güle güle ağabey Timur Selçuk...

Muazzez Ersoy: Genetik mirasının hakkını veren bir usta; değerli sanat insanı... Yeri doldurulamayacak bir sanatçı hissettirme ustası. Timur Selçuk'u kaybetmemizin üzüntüsü içindeyim.

Sabahat Akkiraz: Sevgili Timur Selçuk hocam Hakk'a yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil "güzel insan" olarak da hayatımıza anlam katan Timur Selçuk nur içinde uyusun. Çok üzgünüm.

Taner Öngür (Grup Moğollar): Öyle şeyler yaptı ki, çok kimse bilmiyor. Ülkemizin en önemli müzik adamlarından birini kaybettik. Geçmişle geleceği, ortasında olduğumuz batı ile doğuyu çok iyi bilerek, arayışlarımızın çoğunu yetkinlikle cevaplayarak, aramızdan ayrıldı.

Hayko Cepkin: Sevgili hocam. Gitmenize üzülsem de hak vermeden de edemiyorum. Öğrenciniz olmak, müziğinize tanık olmak ve her daim isminizi anmaktan gurur duyuyorum. Kıymetinizi bilene verdiğiniz emekler için sonsuz teşekkürler. MAGAZİN