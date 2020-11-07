Dağlar delindi bölgeler birbirine tüp tünellerle bağlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tünel ve köprü yollar sayesinde Güneydoğu İç Anadolu'ya, Karadeniz de Akdeniz'e artık en kısa mesafede bağlanacak.



Günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Göksun ilçesi güzergâhında 3 etaplı projeyle 16 bin 940 metre uzunluğunda geliş- gidişli 11 Tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 köprüyol, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak'ın sağladığı konforlu yolda sürücüler hem yakıt hem de zaman tasarrufunun yanında ölümlü kaza riski 'de minimum düzey de azalacak.



4.6 Milyar liraya mal olan ve zorlu bir coğrafya olmasına rağmen Ekolojik dengenin korunarak yapıldığı yol, yolda bulunan tüp Tünellerin en uzunu 2.881 metre en kısası ise 275 metre uzunluğunda yapıldı.





KONFOR –ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU



Tamamlanan Proje ile Kahramanmaraş-Göksun ilçesi arasını 39 dakikaya düşüren yol Kent'in Kayseri'ye ulaşımında 45 dk. Ankara'ya ulaşımında ise yaklaşık 55 dakikalık zaman tasarrufu sağlayacak. Bu kısalmalar sayesinde sürücüler amortisman ve yakıttan yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.





BÖLGELERİ BİRBİRİNE KISA YOLDAN BAĞLADI



Projenin tamamlanmasıyla konfor-yakıt ve zaman tasarrufunbun yanında Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.



TURİZİM VE EKONOMİK KALKINMANIN YOLU



Kahramanmaraş'ı bir ticaret merkezi haline getirerek Kent'in ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacak.



Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine de iç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden kolay-konforlu ve hızlı ulaşımın sağlanmasının yolu açılmış oldu.