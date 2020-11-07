Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? 7 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi İzmir depreminin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılarda devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 7 Kasım Cumartesi son depremler listesi

7 KASIM 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte Kandilli ve AFAD 6 Kasım son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!