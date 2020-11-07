Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 7 Kasım 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde farklım şiddetlerde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde en son yaşanan İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız yoğun olarak son dakika deprem haberlerine ilişkin detayları merak ederek 7 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? soruları üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. 7 Kasım 2020 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (7 KASIM 2020)

Kandillim Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile son dakika deprem haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…