Doğu Perinçek sosyal medyadan hakareti affetmedi! ‘Vatan Haini’ sözlerine 2 yıl hapis isteniyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kendisini sosyal medyadan hedef alarak ağır hakaretlerde bulunan kişileri affetmedi. Sosyal medya üzerinden hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişileri savcılığa şikâyet eden Perinçek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

"VATAN HAİNİ DİYEREK HAKARET ETTİLER"



Doğu Perinçek tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikâyet dilekçesinde, Gülseren K., isimli bir sosyal medya kullanıcısının kendisi hakkında çıkan bir haberin altına 'O kadar çok vatan haini var ki buda onlardan birisi' şeklinde hakaret içeren yorum yaparak itibarının zedelendiğini ifade etti.

"PAYLAŞIMLAR BİZE AİT ANCAK HAKARET DEĞİL"



Bir başka kullanıcının ise Facebook isimli sosyal platform uygulamasından 'Doğu Perinçek kendisi zavallı birisi. Bunun peşinden giden varsa ne demek lazım bilmiyorum' şeklinde paylaşımda bulunarak hakaret kastı ile hareket ettiği belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Şikâyetin ardından savcılık tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

2 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren sosyal medya kullanıcıları hesapların kendilerine ait olduğunu ve söz konusu yazıları yazdıklarını kabul ettiler ancak paylaşımların hakaret içerikli olmadığını beyan ederek suçsuz olduklarını anlattılar. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.