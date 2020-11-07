Dolandırıcı çetesine Özel Harekâtlı operasyon: 29 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çok sayıda vatandaşı oltalama(fishing) denilen yöntem ile dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Özel harekât destekli operasyonda 29 kişi gözaltın alındı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına son zamanlarda art arda gelen dolandırıcılık şikâyeti ile ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı şahısların İnternet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) adı verilen yöntem ile vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadinde bulundukları ve tuzağa düşürdükleri vatandaşların kart bilgilerini alarak, hesaplarını boşalttığını belirledi.

ÖZEL HAREKÂTLI OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip sonucu, sabah saatlerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltın alınırken, şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 18 adet fişek, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kazanıldığı tahmin edilen 10 bin tl para ve suç gelirleriyle edildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

EMNİYETTE SORGULARI SÜRÜYOR

Gözaltındaki şahısların sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları ile adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor.