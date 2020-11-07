Fare zehiriyle imal edeceklerdi! 90 kilogram ele geçirildi

İstanbul'da baskın yapılan sentetik uyuşturucu Bonzai imalathanesinde; Bonzai imalatında kullanılacak olan 90 kilogram bitki çayı ele geçirildi. Fare zehiri başta olmak üzere farklı kimyasal maddeleri bitki çaylarının üzerine püskürterek imal etmeyi planladıkları Bonzai maddelerini piyasaya sürmeye hazırlanan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Pendik'te kiralık bir depoda sentetik uyuşturucu Bonzai imalatı yapıldığı belirlendi. İmalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda; sentetik uyuşturucu Bonzai imalatında kullanılacak olan 90 kilogram bitki çayı ele geçirildi.

Fare zehiri başta olmak üzere farklı kimyasal maddeleri suyla karıştırarak ve ele geçirilen bitki çaylarının üzerine püskürterek imal etmeyi planladıkları sentetik uyuşturucu Bonzai maddelerini piyasaya sürmeye hazırlanan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda ayrıca paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 3.5 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi de ele geçirildi.