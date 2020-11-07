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'da Türk işletmeye saldırı! "Türklere ve Erdoğan'a ölüm" dendi

Avrupa'daki ve İslam düşmanlığı, 'nın Nantes şehrinde yeniden kendini gösterdi. Saldırı düzenlenen Türk iş yerinin duvarlarına tehdit mesajları yazıldı. Tehdit mesajlarında "Türklere ve Erdoğan'a ölüm", "Buradan defolun, evinize dönün!", "Yaşasın domuz" ve "Fransa, Fransızlarındır" denildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 7.11.2020 11:23 Son Güncelleme: 7.11.2020 11:45 ABONE OL
Fransa'da Türk işletmeye saldırı! Türklere ve Erdoğan'a ölüm dendi

Avrupa'daki Türkiye ve İslam düşmanlığı, Fransa'nın Nantes şehrinde yeniden kendini gösterdi. Saldırı düzenlenen Türk iş yerinin duvarlarına tehdit mesajları yazıldı. Tehdit mesajlarında "Türklere ve Erdoğan'a ölüm", "Buradan defolun, evinize dönün!", "Yaşasın domuz" ve "Fransa, Fransızlarındır" denildi.

Daha önce de Almanya'nın Dietenhofen beldesinde bulunan Sultanahmet Camisi'ne bir tehdit mektubu gönderilmişti. Nantes'teki iş yerine saldırının fotoğrafları sosyal medyaya da yansıdı. Saldırıyla ilgili iş yerinin Türk sahibi Elapro_salondebeaute, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı: "Bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Aynı şekilde adaletin yerine getirilmesini umuyoruz ki bu Nantes'teki diğer Müslüman işletmelerin başına gelmesin!"

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Fransa'da Türk işletmeye saldırı! "Türklere ve Erdoğan'a ölüm" dendi
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