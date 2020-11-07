Hande Çinkitaş cinayetinden son dakika: Annesine anlatamadan canına kıydılar

Son dakika haberler... Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001'de meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede çocuğun başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etmişti. Şüpheli ya da şüphelilerin Çinkitaş'ı defalarca bıçakladığı belirlenmişti. Polis tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamamıştı. Hande Çikintaş cinyeti 19 yıl sonra çözülürken cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dosyayı titizlikle incelenmişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verilmişti. Bu çalışma sonucu Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenilmişti.
Savcılık talimatıyla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş geçtiğimiz pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkarılan üvey anne ve baba cezaevine gönderildi.
ANNE BABA AYRI YAŞIYORDU
Öte yandan olayın nedeni ile ilgili ipucu verecek yeni gelişmelerde yaşandı. Çinkitaş'ın öldürüldüğü yıllarda öz anne ve babası boşanmış ve ayrı evlerde yaşıyorlardı.
Annenin işi olduğu için Çinkitaş hafta içi babasının yanında kalıyor hafta sonları ise annesi Handan Yılmazer'in yanına gidiyordu.
ANNESİNE ANLATAMADAN CANINA KIYDILAR
Öz anne Handan Yılmazer'in yıllar önce dosyaya eklenen ifadesinde "Olay günü öğlen saatlerinde kızımın ev telefonunu aradım açan olmadı. Akşam eve geldiğimde kız kardeşim ve bir polis aradı, İçerenköy'deki eve gitmem gerektiğini Hande'nin okulda kaza geçirdiğini söylediler.
Eve gidince kızımın başına gelenleri öğrendim. Hande bu olaydan birkaç gün önce beni arayıp, 'Anne sana anlatmam gereken şeyler var' demişti" dediği öğrenildi.