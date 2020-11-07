Hasta sayısındaki artış sürüyor

Türkiye'de dün 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu. 1914 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün" dedi.