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İlaç kutularından bonzai çıktı!

İl Jandarma komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Şanlıurfa karayolu üzerinde yapmış oldukları yol kontrolünde şüpheli bir araçta yapılan aramada ilaç kutusu içerisinde Bonzai ele geçirildi.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 7.11.2020 16:23 ABONE OL
İlaç kutularından bonzai çıktı!

Adıyaman İl Jandarma komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Şanlıurfa karayolu üzerinde yapmış oldukları yol kontrolünde şüpheli bir araçta yapılan aramada ilaç kutusu içerisinde Bonzai Uyuşturucu ele geçirildi.

ÜÇ ADET İLAÇ KUTUSUNUN İÇİNDE...

Konuyla ilgili Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde; Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan kontrolde üç adet ilaç kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 180 gram Bonzai uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere devam edilmektedir" denildi.

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İlaç kutularından bonzai çıktı!
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