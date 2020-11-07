İş arkadaşını öldürüp yurtdışına kaçmaya çalıştı! Polis Havalimanında yakaladı

İstanbul Fatih'te Özbekistanlı Javokhırbek Jurabekov'un(25); yine Özbekistanlı olan Bexzodbek Abduraxmonov(25) isimli iş arkadaşıyla kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Abduraxmonov'u bıçaklayarak öldürdüğü ve 29 Ekim günü sahte pasaport düzenleyerek kaçmayı planladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Javokhırbek Jurabekov'un tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Fatih Katip Kasım Mahallesi Natır Kızı Sokak'ta 8 Ağustos günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. İstanbul'da bir kargo şirketinde çalışan Javokhırbek Jurabekov isimli Özbekistanlı şüpheli, akşam saatlerinde buluştuğu yurttaşı ve iş arkadaşı Bexzodbek Abduraxmonov ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönünce karnından yaralanan Abduraxmonov kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli Jurabekov olay yerinen uzaklaşarak kayıplara karıştı.

SAHTE PASAPOTLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Özbekistanlı yurttaşı Bexzodbek Abduraxmonov'u karnından bıçaklayarak öldüren Javokhırbek Jurabekov, polisten gizlenerek geçirdiği 3 ayın ardından sahte pasaport düzenleyerek kaçmaya karar verdi. Javokhırbek Jurabekov, 29 Ekim günü düzenlediği sahte pasaportla Sabiha Gökçen Havalimanı'na giriş yaptı. Uçuş kontrolleri sırasında pasaportunun sahte olduğunu anlayan havalimanı görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine havalimanına gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Javokhırbek Jurabekov'u gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından 29 Ekim günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınan Javokhırbek Jurabekov 31 Ekim günü çıkarıldığı İstanbul 12.Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.