İstanbul Havalimanı’nda korona denetimi

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın katıldığı denetimlerde yerli ve yabancı yolculara, çalışanlar ile iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.





Havalimanındaki işletmeleri de sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, iş yerlerindeki eksiklikleri yetkililere anında bildirdi.





İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi.