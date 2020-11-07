İyiliğe kanat açan THY uçuş ekipleri bu kez anaokulu inşa ediyor

Türk Hava Yolları(THY) ile her gün yüzbinlerce kişiyi sevdiklerine ulaştıran kabin memurları ve pilotların kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği" ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.



Sekiz yıl önce kurulan dernek Elazığ depremi sonrası hayata geçirmek için başladıkları anaokulu projeleri için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bir anaokulu inşa etmeye karar veren dernek yönetimi, 23 Nisan 2020 tarihinde acımayı hedefledikleri prefabrik anaokulu salgın nedeniyle gecikmeye uğrasa da yakında bağışçıların da desteğiyle açılarak gelecekte hayal ettikleri mesleği yaşayacak çocuklar için eğitim yuvası olacak.





Yaklaşık 700 metre kare alana inşa edilen okulun beş dersliği, yemekhanesi ve açık-kapalı oyun alanları olacak. Günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okulda sınıflara ve meyve ağaçlarına hayatını kaybeden havacılık çalışanlarının isimleri verilecek. Bununla birlikte havacılığı sevdirecek oyunlar, etkinlikler ve eğitimler de düzenlenecek.



OKULUN DESTEĞE İHTİYACI VAR



İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin Kurucu Başkanı Sinem Güldal inşa halinde olan okul için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek "Olmasa da olur diyebileceğimiz şeylerden bir anlığına vazgeçebiliriz. Ama bu çocukların hayalleri ve eğitime katılmaları, sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri bilgili bilinçli insanlar olarak hayata katılmaları olmasa da olur denilecek şeyler değil. Gelin el birliğiyle bu okulu yapalım, tamamlayalım. Binlerce çocuğun hayatına hep birlikte dokunalım" dedi.





Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Ferhat Bingöl ise "Henüz depremin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen çocuklar en çok zararı görenler oldu. Soğuk kış şartları gözlerindeki endişe ve korkuyu daha da belirginleştiriyordu. Gözlerindeki korkuyu silmek ve hayallerini yeniden canlandırmak için küçük bir destek yeterli" diye konuştu



Türk Hava Yolları Kabin Amiri Feride Emre ise; "Okulumuzun bugüne kadar açılmış ve öğrencilerimizle buluşmuş olmasını hayal ediyorduk ancak pandemi koşulları nedeniyle bu hayalimizi erteledik. İnşaat sürecimiz devam ediyor, tüm yardımseverlerin desteği bizim için çok önemli. Bir sms yardımı bile minik dostlarımızın geleceği için çok değerli." dedi.



Okulun inşasına destek olmak isteyen yardımseverler tüm operatörlerden "okul" yazarak 7723'e sms göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.



AFRİKA'YA UZANAN YARDIM ELİ



Dernek gönüllüleri yurtiçinde yaptıkları çalışmalar ile birlikte sınırları aşan projelere de imza atıyor. Yardımsever ekip geçtiğimiz yıl Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı Yetimhanesi'nde ve çevre mahallelerde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçmuştu

Daha önce görevle geldikleri Darüsellam kentinde çocukların ne derece yardıma ihtiyaç duyduğunu gören ekip bir sonraki uçuşlarında bir organizasyon planlayarak bu kentte yaşayan çocuklara yardım eli uzattı. Birçok bölgesinde insan yaşamının kimsesizliğe terkedildiği Afrika'da gerçekleştirilen yardım iyiliğin sınırları aşabileceğine en güzel örnek oldu.



Türk Hava Yolları'nın işitme engelli misafirlerine işaret dili ile hizmet veren kabin memurları İyiliğe Uçanlar Derneği gönüllüsü olarak Adana ve Mersin'deki okullara ziyarette bulunarak çocuklara kırtasiye yardımı ulaştırdı. Ekipte bulunan kabin memuru Feride Emre, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda çocuklar ile işaret dili aracılığıyla iletişime geçmesi çocuklara ayrı bir mutluluk kattı.