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Depremi kahramanı kalp krizinden öldü

depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılan İHH gönüllüsü kalp krizi geçirerek vefat etti.

SABAH
Giriş Tarihi: 8.11.2020 01:26 Son Güncelleme: 8.11.2020 01:26 ABONE OL
İzmir Depremi kahramanı kalp krizinden öldü

6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli İHH Arama Kurtarma ekibi üyesi Özkan Özdemir, çalışmaların sonlandırılmasının ardından geçtiğimiz gün memleketi Denizli'ye döndü. Günlerce enkaz bölgesinde gece gündüz dinlenmeden fedakarca çalışan İHH gönüllüsü Özkan Özdemir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı herkesi derinden üzdü.Arama kurtarma görevlileri, afetlerden hemen sonra canla başla ortaya koydukları çabayla, "afetlerin "kahramanları" olarak değerlendiriliyor.Arama kurtarma görevlileri, afetlerden hemen sonra canla başla ortaya koydukları çabayla, "afetlerin "kahramanları" olarak değerlendiriliyor.
İHHdan yapılan açıklama şöyle:

İzmir depremi sonrası Denizli'den bölgeye hareket ederek çalışmalara katılan Denizli İHH Arama Kurtarma ekibimizden Özkan Özdemir, İzmir'den döndükten sonra kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi ve Denizli İHH'ya başsağlığı dileriz.

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İzmir Depremi kahramanı kalp krizinden öldü
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